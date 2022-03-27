При взрыве на нефтезаводе в Волгограде погиб рабочий

СКР приступил к расследованию обстоятельств взрыва на волгоградском заводе компании «Русхимпром». ЧП случилось в Тракторозаводском районе минувшей ночью, погиб рабочий. Об этом сообщает издание V1.ru со ссылкой на представителей Следственного комитета.
«Минувшей ночью при работе с механизмами по переработке сырья на территории предприятия произошел взрыв. Его мощность была такой, что взрывная волна распространилась радиусом в девять метров», - рассказал представитель СКР по Волгоградской области Василий Соловьев.
Погиб рабочий завода, мужчина 35-40 лет. Точные данные о его личности предстоит установить генетической экспертизе, поскольку тело погибшего обгорело до неузнаваемости.
Следователи планируют возбудить уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 217 УК РФ).