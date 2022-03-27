В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
30 минут назад

В российском городе ввели план "Перехват" после стрельбы

Илья Родин

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу у бара в центре Екатеринбурга. В результате его противоправных действий пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС.

В российском городе ввели план "Перехват" после стрельбы на улице
Фото: ТАССТАСС

«Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения. <…> Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле. Представители МВД ввели в городе план «Перехват», машина и стрелок разыскиваются», - рассказал Горелых.

Он также привел подробности произошедшего.

«В это увеселительное заведение пытался пройти гражданин, чье поведение вызвало подозрения у охраны. В результате внутрь он не попал, а через некоторое время вернулся, вооруженный травматическим пистолетом и в сопровождении компании мужчин. Произошел конфликт, который закончился стрельбой», - цитирует его слова популярный екатеринбургский портал E1.ru.

Горелых добавил, что при стрельбе был ранен посетитель бара, «житель Екатеринбурга 1973 года рождения. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Госпитализация ему, к счастью, не потребовалась».

Мужчины устроили танцы со стрельбой в центре Москвы

Представитель свердловского полицейского главка порекомендовал стрелку чем быстрее, тем лучше «явиться в полицию, сдать оружие и дать необходимые показания».

Происшествия,Валерий Горелых,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители