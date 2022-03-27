В российском городе ввели план "Перехват" после стрельбы на улице

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что полиция разыскивает злоумышленника, устроившего стрельбу у бара в центре Екатеринбурга. В результате его противоправных действий пострадал один человек. Об этом пишет ТАСС.

Фото: ТАСС ТАСС

«Произошел конфликт, который закончился стрельбой. Получил ранения один из посетителей бара, житель Екатеринбурга 1973 года рождения. <…> Мужчина, открывший стрельбу, со своими приятелями спешно ретировался на легковом автомобиле. Представители МВД ввели в городе план «Перехват», машина и стрелок разыскиваются», - рассказал Горелых.

Он также привел подробности произошедшего.

«В это увеселительное заведение пытался пройти гражданин, чье поведение вызвало подозрения у охраны. В результате внутрь он не попал, а через некоторое время вернулся, вооруженный травматическим пистолетом и в сопровождении компании мужчин. Произошел конфликт, который закончился стрельбой», - цитирует его слова популярный екатеринбургский портал E1.ru.

Горелых добавил, что при стрельбе был ранен посетитель бара, «житель Екатеринбурга 1973 года рождения. Он был доставлен для оказания медицинской помощи в больницу с ранением в области бедра, руки, груди. Госпитализация ему, к счастью, не потребовалась».