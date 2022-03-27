В российском регионе вооруженный мужчина устроил стрельбу в баре

По данным полиции, подозреваемый первый раз пытался попасть в увеселительное заведение за полчаса до инцидента. Однако охране он показался подозрительным, и его не пустили. Вооружившись пистолетом он вернулся в компании мужчин и устроил стрельбу, которая закончилась ранением посетителя бара. Пули попали пострадавшему в руки, грудь и бедра. В больнице ему оказали помощь.