Ледяная глыба упала на школьницу в Пермском крае

Снег со льдом упал с крыши на 15-летнюю школьницу в Перми.

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Генеральный директор управляющей компании в Перми не обеспечил своевременную уборку снега с крыш. Из-за этого на 15-летнюю школьницу с крыши сошел снег со льдом. Девочка доставлена в больницу, и на данный момент находится в реанимации, сообщает ТАСС.

Следственными органами установлено, что генеральный директор УК оказывал услуги по управлению жилым домом а Серпуховской улице. Ему предъявлено обвинение по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, е отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".