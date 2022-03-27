Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае

Спасатели нашли второй черный ящик на месте крушения самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Фото: Reuters Reuters

В пятницу, 25 марта, местные СМИ проинформировали об обнаружении второго бортового самописца полетных данных. Однако затем данная новость была опровергнута.