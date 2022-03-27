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31 минуту назад

Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае

Lenta.ruLenta.ru

Спасатели нашли второй черный ящик на месте крушения самолета Boeing 737 на юге Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Второй «черный ящик» нашли на месте крушения Boeing 737 в Китае
Фото: ReutersReuters

В пятницу, 25 марта, местные СМИ проинформировали об обнаружении второго бортового самописца полетных данных. Однако затем данная новость была опровергнута.

Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, летевший из Куньмина в Гуанчжоу, потерпел крушение 21 марта. Самолет упал в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Его крушение вызвало сильный лесной пожар. Погибшими признаны все 123 пассажира и 9 членов экипажа разбившегося судна. В образцах с места падения самолета не было обнаружено взрывчатых компонентов.

Происшествия,Boeing,
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