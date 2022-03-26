В Босфоре обнаружили вторую мину

Еще один объект, напоминающий мину, обнаружен в субботу в проливе Босфор. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Akit.

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По данным издания, объект был обнаружен в том же районе, где была найдена первая мина ранее в этот же день. В настоящее время ведутся работы по идентификации объекта.

Ранее агентство Doğan сообщило, что внешне напоминающий мину объект был обнаружен рыбаками. Позднее Минобороны Турции подтвердило, что объектом оказалась мина, которую успешно нейтрализовали. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акара, он обсудил данную тему с представителями РФ и Украины. Движение судов через Босфор было приостановлено и вновь возобновлено примерно в 15:30 мск.

19 марта Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В ЦОС ФСБ подчеркнули, что Вооруженные силы Украины "в очередной раз демонстрируют полное игнорирование основ международного права и пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и граждан государств Европейского союза".