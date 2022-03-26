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1 час назад

В Магнитогорске загорелся вещевой рынок

Елена Прошина

Пресс-служба МЧС России сообщила, что на вещевом рынке в Магнитогорске, расположенном на улице Автомобилистов, дом 8, начался сильный пожар. На площади 1 тыс. кв. м горят павильоны, существует значительная угроза дальнейшего распространения огня. Об этом пишет ТАСС.

В Магнитогорске загорелся вещевой рынок
Фото: кадр видеокадр видео

«На данный момент происходит горение кровли павильонов ориентировочно на площади 1 000 кв. м, есть угроза распространения на двухэтажный торговый павильон», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что здание рынка П-образное, состоит из большого количества примыкающих друг к другу торговых павильонов, находящихся под общей кровлей. Сообщение о возгорании рынка поступило в 16:17 мск.

В ликвидации пожара участвуют 75 человек и 23 единицы техники. Сведений о погибших и пострадавших, как заявили в МЧС, нет.

Происшествия,МЧС России,
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