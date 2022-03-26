На Филиппинах проснулся вулкан Тааль

Филиппинский вулкан Тааль активизировался в субботу и изверг столб дыма высотой в несколько километров. Об этом сообщает сайт Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).

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В субботу институт повысил статус вулкана Тааль до 3-го уровня опасности после фреатомагматического извержения. Оно возникает при взаимодействии магмы и воды.

«В 07:22 по тихоокеанскому времени главный кратер вулкана Тааль вызвал кратковременный фреатомагматический выброс, за которым последовала почти непрерывная фреатомагматическая активность, в результате которой образовались шлейфы высотой 1500 м», — говорится в бюллетене института.

Ученые призвали жителей близлежащих районов срочно эвакуироваться.

На Филиппинах действует пятиуровневая система предупреждения о вулканической опасности. Пятый уровень означает максимальный риск для окружающих. Он означает сильное извержение лавы и вулканического пепла.