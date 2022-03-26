На Филиппинах проснулся вулкан Тааль

Филиппинский вулкан Тааль активизировался в субботу и изверг столб дыма высотой в несколько километров. Об этом сообщает сайт Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).
В субботу институт повысил статус вулкана Тааль до 3-го уровня опасности после фреатомагматического извержения. Оно возникает при взаимодействии магмы и воды.
«В 07:22 по тихоокеанскому времени главный кратер вулкана Тааль вызвал кратковременный фреатомагматический выброс, за которым последовала почти непрерывная фреатомагматическая активность, в результате которой образовались шлейфы высотой 1500 м», — говорится в бюллетене института.
Ученые призвали жителей близлежащих районов срочно эвакуироваться.
На Филиппинах действует пятиуровневая система предупреждения о вулканической опасности. Пятый уровень означает максимальный риск для окружающих. Он означает сильное извержение лавы и вулканического пепла.
Вулкан Тааль расположен на острове Лусон в 50 км к югу от Манилы. Это один из самых активных вулканов на Филиппинах. Последний раз он извергался в январе 2020 года, вызвав масштабные разрушения и эвакуацию 380 тысяч жителей.