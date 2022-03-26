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28 минут назад

В КНР признали гибель всех пассажиров упавшего Boeing 737

Елена Прошина

Центральное телевидение Китая сообщило, что поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines завершена. Все 123 пассажира и девять членов экипажа официально признаны погибшими. Об этом пишет РИА «Новости».

В КНР признали гибель всех пассажиров упавшего Boeing 737
Фото: ReutersReuters

«Все 123 пассажира и девять членов экипажа рейса MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines погибли», - заявили сотрудники телеканала.

Они отметили также, что к настоящему времени специалисты идентифицировали по ДНК 120 человек из числа погибших.

Журналисты напомнили, что борт, выполнявший рейс MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу, разбился 21 марта в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Возможные причины катастрофы самолета, который эксплуатировался с 2015 года, пока не названы.

Обнаруженный на месте крушения «черный ящик», оказавшийся речевым самописцем из пилотской кабины, направили для экспертизы в Пекин.

Происшествия,Boeing,
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