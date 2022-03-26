ФСБ сообщила о задержании четырех россиян

Сотрудники ФСБ и СКР задержали в Уфе несколько человек, подозреваемых в пропаганде терроризма и подготовке нападений на правоохранительные органы. Об этом сообщают Центр общественных связей ФСБ и сайт СКР.

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В ФСБ отметили, что четверо задержанных — россияне, члены террористической ячейки. При обыске у них обнаружили две гранаты РГД-5 и самодельные коктейли Молотова. Также изъята литература с экстремистскими материалами, радиостанции и снаряжение.

В свою очередь сайт СКР сообщает, что задержанных пятеро, им от 36 до 62 лет.

«С 2019 по 2022 год на территории республики действовала террористическая организация, целью которой являлась подготовка к насильственному изменению конституционного строя России. Злоумышленниками была сформирована структура террористического сообщества, между его участниками распределены функции и обязанности, выработаны методы конспирации и тактика совершения нападений», - сказано в сообщении.

По данным СКР, задержанные также распространяли материалы через интернет, призывая к насильственному захвату власти.