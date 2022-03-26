Мужчины устроили танцы со стрельбой в центре Москвы

В центре Москвы двое мужчин устроили ночные танцы со стрельбой. Полиция нашла на месте инцидента четыре гильзы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел на Малой Грузинской улице в ночь на 25 марта.
«В районе дома №12 двое молодых людей устроили танцы возле автомобиля, в ходе которых один из них начал стрельбу из травматического пистолета. Потом они сели в машину и уехали», - рассказал источник.
По его словам, информации о пострадавших не поступало.
На место приехали сотрудники полиции. Они нашли четыре гильзы от травматического пистолета, лежавшие на пешеходной дорожке. Началась проверка.