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48 минут назад

Мужчины устроили танцы со стрельбой в центре Москвы

Майк Габриелян

В центре Москвы двое мужчин устроили ночные танцы со стрельбой. Полиция нашла на месте инцидента четыре гильзы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчины устроили танцы со стрельбой в центре Москвы
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на Малой Грузинской улице в ночь на 25 марта.

«В районе дома №12 двое молодых людей устроили танцы возле автомобиля, в ходе которых один из них начал стрельбу из травматического пистолета. Потом они сели в машину и уехали», - рассказал источник.

По его словам, информации о пострадавших не поступало.

На место приехали сотрудники полиции. Они нашли четыре гильзы от травматического пистолета, лежавшие на пешеходной дорожке. Началась проверка.

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