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34 минуты назад

ФСБ задержала готовивших нападение на правоохранителей россиян

Lenta.ruLenta.ru

ФСБ совместно со Следственным комитетом России задержала в Уфе четырех человек, подозреваемых в пропаганде терроризма и причастных к подготовке нападений на правоохранительные органы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

ФСБ сообщила о задержании четырех россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что все задержанные на территории Башкортостана — россияне, члены террористической ячейки. У них были при себе две гранаты РГД-5 и самодельные коктейли Молотова. В ходе обысков также правоохранительные органы также изъяли литературу с экстремистскими материалами, радиостанции и снаряжение.

В отношении задержанных завели дела по части 2 статьи 205.4 («Организация террористического сообщества»), части 2 статьи 205.2 («Призывы к террористической деятельности») УК РФ.

В начале марта крымское управление ФСБ задержало сторонника украинских националистов в Севастополе. В ходе обысков в его доме нашли тротиловую шашку, общий вес которой превышает 590 граммов. Помимо этого, стало известно о задержании в Ростовской области украинца, подозреваемого в участии в незаконных формированиях и радикальных движениях.

Происшествия,Следственный комитет,ФСБ,
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