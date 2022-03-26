Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье

"25 марта в 20:28 (14:28 мск) на пульт пожарной охраны города Могоча поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Зеленая. <...> 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных. <...> В 00:49 (18:49 мск) пожар был ликвидирован, началась разборка и пролив конструкций. В 07:43 (01:43 мск субботы) в ходе работ было обнаружено два тела без признаков жизни, затем в 08:25 (02:25 мск субботы) был найден третий погибший", - говорится в сообщении.