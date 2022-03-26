Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Забайкалье

Крупный пожар произошел в жилом доме в Забайкалье, погибли три человека, еще 12 человек эвакуировались до приезда пожарных, сообщила в субботу пресс-служба регионального главка МЧС.
"25 марта в 20:28 (14:28 мск) на пульт пожарной охраны города Могоча поступило сообщение о возгорании жилого одноэтажного дома по улице Зеленая. <...> 12 человек эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных. <...> В 00:49 (18:49 мск) пожар был ликвидирован, началась разборка и пролив конструкций. В 07:43 (01:43 мск субботы) в ходе работ было обнаружено два тела без признаков жизни, затем в 08:25 (02:25 мск субботы) был найден третий погибший", - говорится в сообщении.
На момент прибытия первого подразделения горела крыша и внутренняя часть дома. Произошло обрушение кровли. После оценки ситуации пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Уточняется, что в результате позднего сообщения огнем поврежден дом на площади 480 кв. метров. Всего для ликвидации возгорания привлекалось шесть единиц техники и 21 человек личного состава.