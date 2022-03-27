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1 час назад

На Кубани у женщины украли 300 кг доставшегося ей в наследство сахара

Газета.RuГазета.Ruиещё 2

У жительницы станицы Челбасской в Краснодарском крае украли 300 килограммов сахара, который ей достался по наследству вместе с домом. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД по Краснодарскому краю.

У россиянки украли 300 кг доставшегося ей в наследство сахара
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Женщина заглянула в пристройку нового дома и заметила, что помещение опустело — не было ни мешков с сахаром, ни бензопилы, которые она видела там накануне.

Потерпевшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемых удалось установить. Ими оказались двое жителей той же станицы. Следствие выяснило, что мужчины через окно дважды проникали в жилище и выносили чужое имущество по частям к себе домой.

Похищенный инструмент сотрудники полиции изъяли и вернули заявительнице, а сахар злоумышленники успели продать. Теперь им грозит до шести лет лишения свободы по части 3 статьи 158 ("Кража") УК РФ.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила в отношении компаний "Пятерочка" и "Магнит" антимонопольное дело после проверки на рынке сахара. В России на фоне введения санкций граждане начали массово скупать гречку, товары личной гигиены, сахар, соль, соду и даже семена. Сотрудники нескольких магазинов крупных торговых сетей Москвы рассказали, что основными покупателями стали женщины с детьми и пенсионеры.

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