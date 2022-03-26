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1 час назад

В Москве мужчину избили во время собеседования

МослентаМослента

Москвич обратился в полицию, заявив, что его избили во время собеседования при устройстве на работу. Об этом сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Москве мужчину избили во время собеседования
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на юго-востоке столицы по адресу улица Братиславская, дом 6. Во время диалога между мужчиной и его оппонентом произошел словесный конфликт, в ходе которого соискателю нанесли телесные повреждения. На данный момент полиция выясняет детали случившегося.

Ранее 20-летнюю россиянку, искавшую работу няни, изнасиловали на собеседовании. Пострадавшая пришла по указанному в объявлении адресу , где над ней надругались и нанесли физические увечья.

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