Бастрыкин поручил установить обстоятельства расстрела мирных жителей в Запорожье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить все обстоятельства расстрела мирных жителей на блокпосту в Запорожье . Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к ответственности", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в воскресенье в интернете была опубликована информация о том, что 17 марта 2022 года в Запорожье на блокпосту, расположенном на выезде из города, украинские боевики расстреляли мирных жителей, пытавшихся покинуть город. В результате чего двое местных жителей погибли, трое получили огнестрельные ранения.