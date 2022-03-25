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18 минут назад

Сотрудники ФСБ и МВД задержали мужчину с огнестрельным оружием в Зеленограде

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сотрудники ФСБ России вместе со столичные полицейскими задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе УВД по Зеленоградскому АО.

В Зеленограде задержан мужчина с незаконным огнестрельным оружием
Фото: МВДМВД

Представители ведомства отметили, что при взаимодействии с УФСБ России по Москве оперативники по районам Силино и Старое Крюково задержали местного жителя. Мужчину подозревали в незаконном хранении огнестрельного оружия.

— В ходе отработки оперативной информации сотрудниками полиции в квартире 39-летнего мужчины, расположенной в одном из корпусов девятого микрорайона города, был обнаружен предмет, конструктивно схожий с пистолетом, — говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Также были изъяты три магазина и 121 патрон. Позже проведенная экспертиза показала, что пистолет пригоден для стрельбы и был самостоятельно переделан владельцем. Уточняется, что патроны не являются боеприпасами. Разрешения на хранение оружия у задержанного не было.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Происшествия,ФСБ,
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