Самолет президента Польши не долетел до места встречи с Байденом

Самолет президента Польши Анджея Дуды аварийно сел в Варшаве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию польского лидера.

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«Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву», - сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.

Дуда летел в город Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом.

В Варшаве готовят резервный самолет, чтобы доставить президента Польши на встречу с американским коллегой.

Байден совершает двухдневный визит в Польшу, куда он прилетел после саммита НАТО и глав G7 в Брюсселе.

Жешув находится в 100 км от границы с Украиной. В этом городе Байден в сопровождении Анджея Дуды планирует встретиться с недавно переброшенными в Польшу американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии.