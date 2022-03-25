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33 минуты назад

Самолет польского президента Дуды аварийно сел в Варшаве

Вероника Полынина

Самолет президента Польши Анджея Дуды аварийно сел в Варшаве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию польского лидера.

Самолет президента Польши не долетел до места встречи с Байденом
Фото: ReutersReuters

«Имела место аварийная посадка самолета с президентом Дудой на борту. Самолет вернулся в Варшаву», - сообщил глава канцелярии Якуб Кумох.

Дуда летел в город Жешув на встречу с президентом США Джо Байденом.

В Варшаве готовят резервный самолет, чтобы доставить президента Польши на встречу с американским коллегой.

Байден совершает двухдневный визит в Польшу, куда он прилетел после саммита НАТО и глав G7 в Брюсселе.

Жешув находится в 100 км от границы с Украиной. В этом городе Байден в сопровождении Анджея Дуды планирует встретиться с недавно переброшенными в Польшу американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии.

После этого Байден направится в Варшаву, где в субботу пройдет официальная встреча с президентом Польши, после которой американский лидер выступит с речью во дворе королевского замка.

Происшествия,В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,НАТО,
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