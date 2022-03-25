Более килограмма «синтетики» изъяли полицейские Еврейской автономной области

Сотрудниками полиции Еврейской автономной области задержан мужчина 1992 года рождения, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств на территории Смидовичского района и Хабаровска.
Предварительно установлено, что молодой человек получал от неустановленного лица информацию о местонахождении тайника-закладки с партией наркотиков, затем расфасовывал его в свёртки меньшей массой и заново делал закладки вдоль дорог или вблизи лесных массивов. Координаты тайников передавал подельникам через интернет-магазин.
В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции пресечен факт сбыта наркотических средств, из незаконного оборота изъято более 1,1 кг синтетического наркотика метилэфедрона.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.