Более килограмма «синтетики» изъяли полицейские Еврейской автономной области

Предварительно установлено, что молодой человек получал от неустановленного лица информацию о местонахождении тайника-закладки с партией наркотиков, затем расфасовывал его в свёртки меньшей массой и заново делал закладки вдоль дорог или вблизи лесных массивов. Координаты тайников передавал подельникам через интернет-магазин.