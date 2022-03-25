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33 минуты назад

Более килограмма «синтетики» изъяли полицейские Еврейской автономной области

МВД МЕДИАМВД МЕДИА

Сотрудниками полиции Еврейской автономной области задержан мужчина 1992 года рождения, занимавшийся незаконным сбытом наркотических средств на территории Смидовичского района и Хабаровска.

Более килограмма «синтетики» изъяли полицейские Еврейской автономной области
Фото: оперативная съёмкаоперативная съёмка

Предварительно установлено, что молодой человек получал от неустановленного лица информацию о местонахождении тайника-закладки с партией наркотиков, затем расфасовывал его в свёртки меньшей массой и заново делал закладки вдоль дорог или вблизи лесных массивов. Координаты тайников передавал подельникам через интернет-магазин.

В результате проведённых оперативных мероприятий сотрудниками полиции пресечен факт сбыта наркотических средств, из незаконного оборота изъято более 1,1 кг синтетического наркотика метилэфедрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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