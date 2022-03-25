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41 минуту назад

При обстреле под Белгородом погиб военный священник

ТАССТАССиещё 1

Протоиерей Олег Артемов погиб при обстреле приграничного села Журавлевка в Белгородской области, произошедшего в четверг вечером, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "ВКонтакте" синодальный отдел по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

Священник погиб при обстреле под Белгородом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В белгородском селе Журавлевка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артемов. Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими", - говорится в сообщении.

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