Священник погиб при обстреле под Белгородом

"В белгородском селе Журавлевка погиб под обстрелом при исполнении своего пасторского долга военного священника протоиерей Олег Владиславович Артемов. Вчера вечером, находясь в селе Журавлевка, батюшка попал под обстрел украинского "Смерча" и погиб при исполнении обязанностей помощника командира части по работе с верующими", - говорится в сообщении.