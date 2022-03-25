Самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку из-за технических проблем

Самолет Airbus А321neo совершал рейс из Новосибирска в Благовещенск, но ему пришлось совершить вынужденную посадку в Иркутске из-за технических проблем.

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Самолёт авиакомпании S7, следовавший рейсом Новосибирск - Благовещенск, экстренно приземлился в Иркутске в 03:51 по иркутскому времени, сообщили в РИА Новости.

«Предварительно известно, что сработал датчик падения давления масла в двигателе. Идет проверка технического состояния судна. Пассажиры отправлены в Благовещенск резервным бортом», — сообщил агентству информированный источник.

На борту лайнера находились 200 пассажиров. В 09:23 пассажиры вылетели в Благовещенск резервным бортом.