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51 минуту назад

Серийный вор обокрал кофейню, магазин и иномарку. Видео

Александр Кузьмин

В Москве задержан 34-летний житель Подмосковья, который обокрал кофейню, магазин и иномарку. Об этом в среду, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, первым пунктом назначения похитителя стала кофейня, оттуда он украл четыре тысячи рублей, предварительно разбив входную стеклянную дверь.

Через пару дней подозреваемый проделал то же самое в сетевом магазине: разбил витрину и похитил из кассы более 50 тысяч рублей.

Затем он ограбил припаркованный неподалеку автомобиль, который оказался не заперт.

Происшествия,Видео,МВД России,
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