Замначальника колонии отдали под суд за эксплуатацию заключенных

В Петушинский районный суд Владимирской области отдано для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника колонии, расположенной в городе Покров , которого обвиняют в эксплуатации осужденных. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ФСБ .

По версии следствия, весной 2020 года замглавы российской колонии привлек заключенных для выполнения контракта на капитальный ремонт помещений спецучреждения вместо работников строительной фирмы, взявшей на себя обязательства по договору. После этого фигурант дела передал руководству акты о приемке работ с завышенной на 150 тысяч рублей стоимостью. В результате колонии был причинен ущерб.