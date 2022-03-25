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53 минуты назад

Замначальника российской колонии отдали под суд за эксплуатацию заключенных

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В Петушинский районный суд Владимирской области отдано для рассмотрения по существу уголовное дело бывшего заместителя начальника колонии, расположенной в городе Покров, которого обвиняют в эксплуатации осужденных. Об этом «Интерфаксу» сообщили в региональном управлении ФСБ.

Замначальника колонии отдали под суд за эксплуатацию заключенных
Фото: КоммерсантКоммерсант

Сотрудника ФСИН будут судить за злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, весной 2020 года замглавы российской колонии привлек заключенных для выполнения контракта на капитальный ремонт помещений спецучреждения вместо работников строительной фирмы, взявшей на себя обязательства по договору. После этого фигурант дела передал руководству акты о приемке работ с завышенной на 150 тысяч рублей стоимостью. В результате колонии был причинен ущерб.

Аналогичный эпизод преступления был совершен осенью 2020 года на сумму 80 тысяч рублей.

Происшествия,ФСИН,ФСБ,
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