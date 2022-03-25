Кинокомпанию Good Story Media ограбили почти на миллион рублей

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о краже после того, как неизвестный похитил арендованное оборудование кинокомпании Good Story Media во время съемок сериала. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Во время съемок сериала под рабочим названием "Суррогатная мать" на Автозаводской улице неизвестный похитил оборудование Astera FP2-SET, арендованное кинокомпанией Good Story Media. По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства.
Как следует из открытых источников, стоимость похищенного превышает 900 тыс. рублей. Кинокомпания Good Story Media основана в 2008 году, известна сериалами "Воронины", "Реальные пацаны", "Физрук".