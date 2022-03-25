Фитнес-тренер напал с топором на машину СКР в Москве

Фитнес-тренер напал в Москве с топором на машину Следственного комитета России. Об этом пишет «Московский комсомолец».

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Инцидент произошел на парковке возле приемной СК на улице Строителей.

43-летний фитнес-тренер пришел на стоянку в обеденный перерыв и был «настроен очень воинственно». Сначала он напал с топором водителя, но когда тот дал отпор при помощи баллончика и скрылся в здании СК, обрушил свой гнев на автомобиль следователей, сообщает издание.

Нападавший был задержан, выясняются его мотивы.