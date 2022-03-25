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38 минут назад

Фитнес-тренер напал с топором на машину СКР в Москве

Алиса Селезнёва

Фитнес-тренер напал в Москве с топором на машину Следственного комитета России. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фитнес-тренер напал с топором на машину СКР в Москве
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел на парковке возле приемной СК на улице Строителей.

43-летний фитнес-тренер пришел на стоянку в обеденный перерыв и был «настроен очень воинственно». Сначала он напал с топором водителя, но когда тот дал отпор при помощи баллончика и скрылся в здании СК, обрушил свой гнев на автомобиль следователей, сообщает издание.

Нападавший был задержан, выясняются его мотивы.

Ранее стало известно, что в центре Москвы расстреляли бойца ММА Багдата Дюсембаева. Инцидент произошел на парковке одного из фитнес-клубов. Боец оставил свой автомобиль на стоянке, однако к нему подошел охранник и попросил убрать машину. В результате начался конфликт, в ходе которого охранник выпустил в Дюсембаева шесть пуль. Спортсмен получил ранение в грудь, его госпитализировали.

Происшествия,Следственный комитет,
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