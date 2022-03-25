Бывший сенатор Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, которая регулярно посещает Шпигеля в изоляторе.
"Шпигель госпитализирован в ГКБ имени Д. Д. Плетнева. Врачи считают, что у него предынфарктное состояние", - сказала она.
Ранее защита подала в Басманный суд ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, предпринимателю нужна срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде защитникам бизнесмена пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.
По данным СК, с января по сентябрь 2020 года на тот момент глава Пензенской области Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и других фигурантов дела взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов. Все фигуранты дела находятся под стражей. Президент России Владимир Путин отстранил Белозерцева от должности в связи с утратой доверия. И Белозерцев и Шпигель вину в указанном преступлении не признают.