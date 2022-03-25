Бывший сенатор Борис Шпигель, арестованный по обвинению в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, госпитализирован из СИЗО в гражданскую больницу в предынфарктном состоянии. Об этом ТАСС сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ольга Дружинина, которая регулярно посещает Шпигеля в изоляторе.

"Шпигель госпитализирован в ГКБ имени Д. Д. Плетнева. Врачи считают, что у него предынфарктное состояние", - сказала она.

Ранее защита подала в Басманный суд ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, предпринимателю нужна срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде защитникам бизнесмена пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.