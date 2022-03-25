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59 минут назад

ФСБ задержала жителя Хабаровска, подозреваемого в попытке передачи данных Украине

Daily MoscowDaily Moscow

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Хабаровска, который подозревается в попытке передачи секретных данных украинским спецслужбам.

В Хабаровске задержан подозреваемый в попытке передачи секретных данных украинским спецслужбам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За попытку передачи секретных данных украинским спецслужбам сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации был задержан гражданин РФ, проживающий в Хабаровске, сообщает ЦОС ФСБ.

Отмечается, что информация, которую пытался передать украинской стороне хабаровчанин, могла нанести серьезный ущерб безопасности России. Кроме того, эти данные могли быть использованы в том числе для совершения диверсий.

В отношении жителя Хабаровска возбуждено уголовное дело о госизмене по статье 275 Уголовного кодекса РФ.

Происшествия,ФСБ,
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