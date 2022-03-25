В Хабаровске задержан подозреваемый в попытке передачи секретных данных украинским спецслужбам

За попытку передачи секретных данных украинским спецслужбам сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации был задержан гражданин РФ, проживающий в Хабаровске, сообщает ЦОС ФСБ.

Отмечается, что информация, которую пытался передать украинской стороне хабаровчанин, могла нанести серьезный ущерб безопасности России. Кроме того, эти данные могли быть использованы в том числе для совершения диверсий.