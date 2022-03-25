В Брянской области задержали главу департамента АПК

Правоохранители заподозрили директора департамента сельского хозяйства Брянской области Владимира Торикова в получении крупной взятки. Его задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Да, Торикова задержали по делу о крупной взятке", - сказал собеседник агентства.
Ранее некоторые региональные СМИ сообщили, что задержание может быть связано с незаконными действиями чиновника при организации сельскохозяйственного фестиваля.
Ториков возглавляет департамент сельского хозяйства Брянской области с 2020 года.