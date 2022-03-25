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1 час назад

В Брянской области задержали главу департамента АПК

ТАССТАСС

Правоохранители заподозрили директора департамента сельского хозяйства Брянской области Владимира Торикова в получении крупной взятки. Его задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

В Брянской области задержали главу департамента АПК
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, Торикова задержали по делу о крупной взятке", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые региональные СМИ сообщили, что задержание может быть связано с незаконными действиями чиновника при организации сельскохозяйственного фестиваля.

Ториков возглавляет департамент сельского хозяйства Брянской области с 2020 года.

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