В Брянской области задержали главу департамента АПК

Правоохранители заподозрили директора департамента сельского хозяйства Брянской области Владимира Торикова в получении крупной взятки. Его задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Да, Торикова задержали по делу о крупной взятке", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые региональные СМИ сообщили, что задержание может быть связано с незаконными действиями чиновника при организации сельскохозяйственного фестиваля.