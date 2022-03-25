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21 минуту назад

Допрос пьяного водителя в Петербурге показали на видео

Александр Кузьмин

Ночью полицейские ловили в Петербурге водителя «ВАЗ 21140», который ездил с выключенными фарами. Выяснилось, что он был пьян. Об этом сообщает "Фонтанка".

Как сообщает 24 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, нарушителя заметил наряд ДПС в 1:25 у дома 31 по проспекту Маршала Жукова. Требование остановиться водитель проигнорировал — наоборот, прибавил скорости и продолжил движение, совершая опасные маневры.

Началась погоня, полицейским пришлось выстрелить из табельного оружия дважды — вверх и по колесам «Лады». К половине второго ночи машину остановили у дома 12 по улице Маршала Казакова.

Происшествия,Видео,ГИБДД,
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