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30 минут назад

В акватории Волги в Астрахани зафиксировали маслянистую пленку

ТАССТАСС

В Кировском районе Астрахани в пятницу зафиксировали маслянистую пленка в акватории реки Волги. Площадь загрязнения составляет 40 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В Астрахани на поверхности Волги обнаружили маслянистую пленку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В 07:29 мск в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории в Кировском районе города Астрахани, в городском рукаве реки Волга. Факт загрязнения подтверждается. На поверхности акватории наблюдается радужная маслянистая пленка на площади около 40 кв. м", - говорится в сообщении.

На место направили оперативную группу. Спасатели взаимодействуют с администрацией морского порта, Росприроднадзором, транспортной полицией, межрайонной природоохранной прокуратурой, добавили в пресс-службе ведомства.

Происшествия,Росприроднадзор,МЧС России,
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