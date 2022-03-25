В Астрахани на поверхности Волги обнаружили маслянистую пленку

"В 07:29 мск в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о загрязнении акватории в Кировском районе города Астрахани, в городском рукаве реки Волга. Факт загрязнения подтверждается. На поверхности акватории наблюдается радужная маслянистая пленка на площади около 40 кв. м", - говорится в сообщении.