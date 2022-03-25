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1 час назад

Минюст признал «Мужское государство» экстремистской организацией

Lenta.ruLenta.ruиещё 4

Минюст России внес межрегиональное объединение «Мужское государство» (запрещенное Нижегородским областным судом и признанное экстремистской организацией) в перечень экстремистских организаций. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

«Мужское государство» признано экстремистской организацией
Фото: КоммерсантКоммерсант

18 октября прошлого года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Отмечалось, что движение не было зарегистрировано в установленном порядке. Кроме того, на деятельность его сторонников неоднократно поступали жалобы.

Перед этим мессенджер Telegram и видеохостинг YouTube заблокировали каналы лидера «Мужского государства» Владислава Позднякова.

Происшествия,Минюст России,
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