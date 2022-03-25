«Мужское государство» признано экстремистской организацией

Минюст России внес межрегиональное объединение «Мужское государство» (запрещенное Нижегородским областным судом и признанное экстремистской организацией) в перечень экстремистских организаций. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте ведомства.

18 октября прошлого года Нижегородский областной суд признал «Мужское государство» экстремистской организацией и запретил ее деятельность. Отмечалось, что движение не было зарегистрировано в установленном порядке. Кроме того, на деятельность его сторонников неоднократно поступали жалобы.