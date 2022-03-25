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36 минут назад

Самолет Москва - Сыктывкар возвращается в Шереметьево из-за неисправности

ТАССТАССиещё 4

Пассажирский самолет Superjet, следовавший рейсом Москва - Сыктывкар, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа управления передней стойкой шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.

Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт из-за неисправности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шереметьево возвращается вылетевший в Сыктывкар пассажирский Superjet по причине отказа управления передней стойкой шасси".

После вылета самолет 40 минут находился в зоне ожидания в небе над Подмосковьем, сжигая топливо.

Позднее источник сообщил о благополучной посадке Superjet.

"Самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина неполадки устанавливается", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (10:06 мск) - добавлена информация о приземлении самолета.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,
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