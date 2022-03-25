Вылетевший из Москвы Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт из-за неисправности

Пассажирский самолет Superjet, следовавший рейсом Москва - Сыктывкар, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа управления передней стойкой шасси. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных кругах.
"В Шереметьево возвращается вылетевший в Сыктывкар пассажирский Superjet по причине отказа управления передней стойкой шасси".
После вылета самолет 40 минут находился в зоне ожидания в небе над Подмосковьем, сжигая топливо.
Позднее источник сообщил о благополучной посадке Superjet.
"Самолет совершил благополучную посадку в Шереметьево. Причина неполадки устанавливается", - сказал собеседник агентства.
В новость внесены изменения (10:06 мск) - добавлена информация о приземлении самолета.