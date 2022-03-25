В Китае обнаружили второй «черный ящик» на месте крушения Boeing 737

В Китае, на месте крушения самолета Boeing 737, обнаружили второй бортовой самописец — регистратор полетных данных, сообщает специализированное издание Управления гражданской авиации КНР «Чжунго миньхан ван».

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Первый прибор был найден 23 марта и уже доставлен в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.

Ранее спасатели обнаружили останки погибших людей на месте авиакатастрофы. Горная местность создает трудности для поисковой работы.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта при выполнении рейса MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу (КНР). Трагедия произошла в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.