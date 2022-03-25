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17 минут назад

В Китае обнаружили второй «черный ящик» на месте крушения Boeing 737

Елена Прошина

В Китае, на месте крушения самолета Boeing 737, обнаружили второй бортовой самописец — регистратор полетных данных, сообщает специализированное издание Управления гражданской авиации КНР «Чжунго миньхан ван».

В Китае обнаружили второй «черный ящик» на месте крушения Boeing 737
Фото: ReutersReuters

Первый прибор был найден 23 марта и уже доставлен в лабораторию по декодированию в Пекине для извлечения и анализа данных.

Ранее спасатели обнаружили останки погибших людей на месте авиакатастрофы. Горная местность создает трудности для поисковой работы.

Пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines разбился 21 марта при выполнении рейса MU5735 из Куньмина в Гуанчжоу (КНР). Трагедия произошла в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге страны.

На борту самолета находились 132 человека, в том числе 123 пассажира. Возможные причины крушения лайнера пока не называются. Данный Boeing 737 использовался с 2015 года.

Происшествия,Boeing,
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