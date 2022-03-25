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1 час назад

В Уфе задержан парень, пытавшийся изнасиловать разных девушек два дня подряд. Видео

Александр Кузьмин

23-летний житель Уфы попытался изнасиловать трех девушек за два дня. Моменты нападения попали на камеры видеонаблюдения. Видео публикует telegram-канал «Лента дна».

Сообщается, что первое сообщение о попытке изнасилования поступило от 17-летней девушки. Потерпевшей удалось от отбиться от насильника, но перед тем, как убежать мужчина ее сильно избил. На следующий день в отдел полиции Октябрьского района поступила еще одна информация о попытке нападения на женщину в подъезде дома по улице Жукова. Жертва криками спугнула нападавшего. В тот же день в дежурную часть снова позвонили - возле дома по улице Королева очевидцы задержали мужчину, который пытался напасть в подъезде на местную жительницу. Злоумышленника спугнул сосед, который кинулся его догонять, затем в погоню бросился муж потерпевшей. Вдвоем они настигли, скрутили подозреваемого и удерживали до прибытия полиции.

Как сообщает пресс-служба республики Башкортостан злоумышленник был передан сотрудникам следственного комитета, которые возбудили в отношении задержанного три уголовных дела по факту насильственных действий сексуального характера.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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