Сообщается, что первое сообщение о попытке изнасилования поступило от 17-летней девушки. Потерпевшей удалось от отбиться от насильника, но перед тем, как убежать мужчина ее сильно избил. На следующий день в отдел полиции Октябрьского района поступила еще одна информация о попытке нападения на женщину в подъезде дома по улице Жукова. Жертва криками спугнула нападавшего. В тот же день в дежурную часть снова позвонили - возле дома по улице Королева очевидцы задержали мужчину, который пытался напасть в подъезде на местную жительницу. Злоумышленника спугнул сосед, который кинулся его догонять, затем в погоню бросился муж потерпевшей. Вдвоем они настигли, скрутили подозреваемого и удерживали до прибытия полиции.