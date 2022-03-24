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1 час назад

У авторов «Реальных пацанов» украли аппаратуру

Елена Прошина

В Москве неизвестный мужчина украл у кинокомпании Good Story Media, снявшей сериалы «Реальные пацаны» и «Физрук, аппаратуру стоимость полмиллиона рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

У авторов «Реальных пацанов» украли аппаратуру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным телеканала, инцидент произошел в конце февраля на Автозаводской улице на юге Москвы, где команда оставила аппаратуру без присмотра во время съемок нового телесериала «Суррогатная мать». При этом уголовное дело возбудили лишь недавно. В полицию обратился гендиректор кинокомпании.

Кроме того кража попала на камеры видеонаблюдения. Запись с них оказалась в распоряжении Telegram-канала Shot. На ней видно проходящего мимо здания на улице Автозаводской неизвестного мужчину, который заметив оставленное оборудование, сначала осмотрел его, а затем, оглядевшись по сторонам, поднял и увез.

Материальный ущерб в кинокомпании оценили в 500 тысяч рублей.

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