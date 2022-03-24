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33 минуты назад

Две маленькие девочки утонули в реке в Ростовской области

Don24.ruDon24.ru

В Кашарском районе возбудили уголовное дело по факту смерти двух малолетних девочек. Их тела были найдены вчера в реке Яблоновая без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Тела двух девочек обнаружили в реке Яблоновая
Фото: СУ СКР по РОСУ СКР по РО

«Были обнаружены тела двух малолетних девочек, 2017 и 2019 года рождения. Предположительной причиной смерти детей явилось утопление в воде», – прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства их гибели. Проведен осмотр места происшествия и тел погибших, назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».

Происшествия,Следственный комитет,
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