Тела двух девочек обнаружили в реке Яблоновая

В Кашарском районе возбудили уголовное дело по факту смерти двух малолетних девочек. Их тела были найдены вчера в реке Яблоновая без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.
«Были обнаружены тела двух малолетних девочек, 2017 и 2019 года рождения. Предположительной причиной смерти детей явилось утопление в воде», – прокомментировали в ведомстве.
В настоящее время следователи устанавливают причины и обстоятельства их гибели. Проведен осмотр места происшествия и тел погибших, назначено проведение необходимых судебных экспертиз. Дело возбуждено по статье «причинение смерти по неосторожности».