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1 час назад

Российского бизнесмена приговорили к тюрьме за кражу 170 млн рублей у театра

Секрет ФирмыСекрет Фирмыиещё 2

Хамовнический суд Москвы вынес приговор бизнесмену Фариду Ахвердиеву. Его признали виновным в хищении акций у столичного театра «Ленком» более чем на 170 млн рублей. Предприниматель полностью возместил ущерб учреждению культуры. Тем не менее по решению суда за мошенничество в особо крупном размере он должен будет провести за решёткой 8 лет.

В Москве бизнесмена приговорили к 8 годам за хищение акций театра «Ленком»
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как установил суд, в июле 2014 года Ахвердиев, злоупотребляя доверием руководства театра, изготовил поддельный документ о передаче в собственность его компании 250 акций на сумму более 170 млн рублей. Затем он, как руководитель фирмы, передал права собственности на эти ценные бумаги самому себе. В дальнейшем он передал акции зарубежной компании по договору купли-продажи.

Как сообщили СМИ, речь идёт об акциях московской гостиницы «Юность». «Ленкому» принадлежали 25% ценных бумаг. Остальным пакетом распоряжался Ахвердиев.

Суд приговорил Ахвердиева к 8 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу. По информации РИА «Новости», приговор бизнесмену вынесли заочно, поскольку он скрылся от следствия за границей.

В прокуратуре Москвы добавили, что деньги театру вернули. Гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого преступлением, удовлетворён в полном объёме.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить «Ленком» на нарушения при госзакупках. В театре категорически отвергали возможность каких-либо нарушений.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Следственный комитет,
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