В Петербурге задержали приковавшего к батарее трансгендера мужчину

Ограбивший прикованного к батарее 31-летнего трансгендера задержали в Петербурге.

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Об этом в четверг, 24 марта, стало известно Невским новостям. Задержанным за грабеж оказался 38-летний безработный житель Петербурга.

Из квартиры 33-летнего мужчины 22 марта он вынес брендовые вещи, технику, а также деньги. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей.

В отношении грабителя заведено уголовное дело.

О необычном происшествии ivbg.ru писал ранее. В ночь на 22 марта прохожие на Бассейной улице услышали громкие вопли мужчины о помощи. На вопрос неравнодушных о том, что произошло, «пленник» рассказал им странную историю.