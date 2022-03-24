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1 час назад

В Петербурге задержали мужчину, ограбившего трансгендера на 1 млн рублей

Ivyborg.ruIvyborg.ru

Ограбивший прикованного к батарее 31-летнего трансгендера задержали в Петербурге.

В Петербурге задержали приковавшего к батарее трансгендера мужчину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом в четверг, 24 марта, стало известно Невским новостям. Задержанным за грабеж оказался 38-летний безработный житель Петербурга.

Из квартиры 33-летнего мужчины 22 марта он вынес брендовые вещи, технику, а также деньги. Общая сумма ущерба составила 1 млн рублей.

В отношении грабителя заведено уголовное дело.

О необычном происшествии ivbg.ru писал ранее. В ночь на 22 марта прохожие на Бассейной улице услышали громкие вопли мужчины о помощи. На вопрос неравнодушных о том, что произошло, «пленник» рассказал им странную историю.

По словам заложника собственной квартиры, его приковали к батарее и ограбили. Прохожие тут же вызвали полицию.

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