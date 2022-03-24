В Москве обстреляли закрытый «Макдоналдс»

Неизвестный устроил стрельбу по окну закрытого ресторана быстрого питания «Макдоналдс», который располагается в торговом центре на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

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По его словам, закрытый «Макдоналдс», по которому открыли стрельбу, находится на втором этаже торгового центра «Камп» на улице Менжинского. По факту сучившегося полиция проводит проверку.

В столичном управлении МВД агентству сообщили, что инцидент произошел во вторник, 24 марта. В правоохранительные органы обратился инженер по обслуживанию торгового центра. В МВД полагают, что неизвестный выстрелил из пневматического пистолета.