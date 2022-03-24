Полицейские задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда в московском метро

Полицейские столичного метрополитена задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда на Филевской линии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.
«В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на Филевской линии на крыше вагона электропоезда замечен посторонний. Установлено, что в ночное время, находясь около станции метро «Пионерская», мужчина спрыгнул с моста на крышу вагона электропоезда и, прижавшись к поверхности, проехал в таком положении до следующей станции. Сотрудники полиции, осуществляющие службу на станции метро «Кунцевская», по прибытии поезда незамедлительно задержали нарушителя и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Судом в отношении нарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.