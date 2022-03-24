Полицейские задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда в московском метро

«В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на Филевской линии на крыше вагона электропоезда замечен посторонний. Установлено, что в ночное время, находясь около станции метро «Пионерская», мужчина спрыгнул с моста на крышу вагона электропоезда и, прижавшись к поверхности, проехал в таком положении до следующей станции. Сотрудники полиции, осуществляющие службу на станции метро «Кунцевская», по прибытии поезда незамедлительно задержали нарушителя и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.