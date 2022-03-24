В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
1 час назад

Мужчину арестовали на пять суток после его поездки на крыше поезда на Филевской линии метро

Агентство «Москва»Агентство «Москва»иещё 3

Полицейские столичного метрополитена задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда на Филевской линии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Полицейские задержали пассажира, проехавшего на крыше электропоезда в московском метро
Фото: Агентство «Москва»Агентство «Москва»

«В дежурную часть УВД на Московском метрополитене поступила информация о том, что на Филевской линии на крыше вагона электропоезда замечен посторонний. Установлено, что в ночное время, находясь около станции метро «Пионерская», мужчина спрыгнул с моста на крышу вагона электропоезда и, прижавшись к поверхности, проехал в таком положении до следующей станции. Сотрудники полиции, осуществляющие службу на станции метро «Кунцевская», по прибытии поезда незамедлительно задержали нарушителя и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 11.15.1 КоАП РФ («Нарушение требований в области транспортной безопасности»). Судом в отношении нарушителя назначено наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Происшествия,МВД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители