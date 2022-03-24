Неизвестный разбил москвичке голову при попытке изнасилования

Москвичка заявила в полицию о нападении мужчины, который избил ее и попытался изнасиловать. Об этом пишет РЕН ТВ.

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Инцидент произошел в столичном районе Соколиная Гора. Женщина уточнила, что вышла со станции МЦК и шла по дороге домой в темное время суток. В этот момент за ней последовал незнакомый мужчина, который начал кричать россиянке что-то в след. Так как женщина сначала была в наушниках, она не сразу услышала, о чем говорил неизвестный.

Позже она сняла наушники и смогла понять, что злоумышленник требует от нее вступления в половой акт. Заявительница ускорила шаг и попыталась скрыться от маньяка, однако тот догнал ее и начал душить. Зачем преступник ударил свою жертву и разбил ей голову об асфальт, после чего сбежал. Полиция начала проверку по факту случившегося.