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1 час назад

Опубликовано видео последствий массовой аварии в Петербурге

Александр Кузьмин

В среду вечером на Московском проспекте произошла массовая авария. Об этом передает телеканал "Санкт-Петербург".

Три автомобиля столкнулись на пересечении с 1-й Красноармейской улицей, неподалёку от станции метро «Технологический институт».

Об аварии телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили очевидцы, воспользовавшись ботом в Telegram. На видео с места ДТП видно, что на полосе в направлении Загородного проспекта стоят поврежденные машины такси и каршеринга, еще одно поврежденное авто оказалось на зебре пешеходного перехода, частично перекрыв движение по проспекту в сторону Обводного канала.

Происшествия,Видео,
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