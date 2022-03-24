Опубликовано видео последствий массовой аварии в Петербурге

В среду вечером на Московском проспекте произошла массовая авария. Об этом передает телеканал "Санкт-Петербург" .

Три автомобиля столкнулись на пересечении с 1-й Красноармейской улицей, неподалёку от станции метро «Технологический институт».

Об аварии телеканалу «Санкт-Петербург» сообщили очевидцы, воспользовавшись ботом в Telegram. На видео с места ДТП видно, что на полосе в направлении Загородного проспекта стоят поврежденные машины такси и каршеринга, еще одно поврежденное авто оказалось на зебре пешеходного перехода, частично перекрыв движение по проспекту в сторону Обводного канала.