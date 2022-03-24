В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о незаконной добыче пиленгаса

Находясь на маршруте патрулирования по охране водных биоресурсов, сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району заметили двух мужчин на моторной лодке, которые вылавливали рыбу в подходном канале Восточно-Ахтарского нерестового выростного хозяйства, используя запрещенные снасти.При осмотре полицейские обнаружили у жителей хутора Садки 240 особей пиленгаса.

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Сумма ущерба составила около 330 000 рублей.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемых в возрасте 28 и 38 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».