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33 минуты назад

В Краснодарском крае полицией возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биологических ресурсов

Министерство внутренних дел Российской ФедерацииМинистерство внутренних дел Российской Федерации

Находясь на маршруте патрулирования по охране водных биоресурсов, сотрудники Отдела МВД России по Приморско-Ахтарскому району заметили двух мужчин на моторной лодке, которые вылавливали рыбу в подходном канале Восточно-Ахтарского нерестового выростного хозяйства, используя запрещенные снасти.При осмотре полицейские обнаружили у жителей хутора Садки 240 особей пиленгаса.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело о незаконной добыче пиленгаса
Фото: ROSTOV.FISHRETAIL.RUROSTOV.FISHRETAIL.RU

Сумма ущерба составила около 330 000 рублей.В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району в отношении подозреваемых в возрасте 28 и 38 лет возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На период производства дознания мужчинам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Происшествия,МВД России,
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