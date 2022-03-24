Мощный взрыв прогремел в порту Бердянска

Мощные взрывы прогремели в порту Бердянска, следом начался сильный пожар. По предварительным данным, уничтожены цистерны с топливом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В настоящий момент точно неизвестно, что послужило причиной взрывов. Уточняется, что жители слышали несколько громких хлопков и сейчас над городом поднялся столб черного дыма. По предварительной информации, в порту оказались уничтожены цистерны с топливом. При этом местные жители сообщают о повреждении нескольких кораблей, стоящих в порту.

Не исключена диверсия украинских военных с подрывом военного склада. Ранее сообщалось, что отступившие из Бердянска украинские военные и националисты плотно заминировали порт.

Напомним, ВС РФ взяли Бердянск под свой контроль 28 февраля. ВСУ в спешном порядке покинули боевой корабль «Корец». Из судна российскими войсками было изъято большое количество стрелкового оружия, взрывчатых веществ, сигнальных мин, а также крупнокалиберные пулеметы «Утес» и боеприпасы к ним, которых «хватило бы на долгие годы обороны Бердянска».