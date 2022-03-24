в Рязани задержан наркоторговец из Средней Азии

Как уточнили в пресс-службе УМВД региона, задержание проводили при поддержке отряда спецназа «Гром». 40-летний гражданин одной из стран Средней Азии приехал в наш город на рейсовом автобусе из столицы. По версии следствия, он был звеном группы, которая торговала наркотиком с помощью интернета. Его задачей было доставлять в Рязань оптовые партии зелья и делать так называемые «закладки».
У мужчины изъяли триста свёртков с героином, общая масса наркотика составила 540 граммов.
Иностранца взяли под стражу, теперь ему грозит за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.