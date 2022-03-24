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1 час назад

В Подмосковье выявили сговор при поставках питания в школы и детсады

Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Две компании - ООО «Ника Класс» и ООО «Максимум» - были уличены в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок для нужд школ и детских садов Подмосковья. Компании заключили антиконкурентное картельное соглашение с целью поддержания цены. Организации заведомо отказались от конкурентной борьбы, действуя в интересах друг друга. Они обменивались информацией о ходе торгов и выиграли процедуры с минимальным снижением цены, заключив контракты на сумму более 152 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС РФ по Московской области.

Раскрыт сговор при поставках питания в школы и детсады
Фото:  pexels.com pexels.com

В ведомстве вывили признаки картельного сговора между участниками торгов на оказание услуг по доставке продуктов питания и организации питания. Тендеры проводились Центрами организации закупок городских округов Дзержинского и Котельники, а также администрацией городского округа Люберцы. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах. Так как сумма контрактов превышает 50 млн рублей, то материалы дела будут также переданы в правоохранительные органы для решения о возбуждении дела по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).

«Вести Подмосковья» писали, что ФАС объявила о начале проверки обоснованности увеличения цен на бумагу. Цена на продукцию значительно изменилась за последние недели. У крупнейших производителей бумаги запрошена необходимая для проверки информация.

Происшествия,ФАС России,
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