Раскрыт сговор при поставках питания в школы и детсады

Две компании - ООО «Ника Класс» и ООО «Максимум» - были уличены в нарушении антимонопольного законодательства при проведении закупок для нужд школ и детских садов Подмосковья. Компании заключили антиконкурентное картельное соглашение с целью поддержания цены. Организации заведомо отказались от конкурентной борьбы, действуя в интересах друг друга. Они обменивались информацией о ходе торгов и выиграли процедуры с минимальным снижением цены, заключив контракты на сумму более 152 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФАС РФ по Московской области.

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В ведомстве вывили признаки картельного сговора между участниками торгов на оказание услуг по доставке продуктов питания и организации питания. Тендеры проводились Центрами организации закупок городских округов Дзержинского и Котельники, а также администрацией городского округа Люберцы. ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства по п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции - создание картеля, направленного на повышение, снижение или поддержание цен на торгах. Так как сумма контрактов превышает 50 млн рублей, то материалы дела будут также переданы в правоохранительные органы для решения о возбуждении дела по ст. 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»).