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51 минуту назад

Житель Кингисеппа выгуливал собаку и наткнулся на гранату. Видео

Александр Кузьмин

Сегодня утром в городе Кингисепп Ленинградской области местный житель во время прогулки с собакой обнаружил гранату. Территорию оперативно оцепили сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает 'Петербургский дневник".

Как сообщили «Петербургскому дневнику» очевидцы, инцидент произошел утром 24 марта в районе дома 20 по улице Жукова в Кингисеппе.

Мужчина выгуливал собаку и нашел на снегу у тротуара гранату, предположительно РГ-42, зеленого цвета.

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти сообщили, что специалисты ОМОН «Бастион» выехали в Кингисепп для обследования предмета, похожего на гранату, который утром прохожий обнаружил на газоне на улице Жукова. Охрану места обеспечивают сотрудники полиции.

Происшествия,Видео,Росгвардия,
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