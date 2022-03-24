Житель Кингисеппа выгуливал собаку и наткнулся на гранату. Видео

Сегодня утром в городе Кингисепп Ленинградской области местный житель во время прогулки с собакой обнаружил гранату. Территорию оперативно оцепили сотрудники экстренных служб. Об этом сообщает 'Петербургский дневник".

Как сообщили «Петербургскому дневнику» очевидцы, инцидент произошел утром 24 марта в районе дома 20 по улице Жукова в Кингисеппе.

Мужчина выгуливал собаку и нашел на снегу у тротуара гранату, предположительно РГ-42, зеленого цвета.