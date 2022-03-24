Девять раз судимый за кражу идет под суд в 10-й раз

Житель Ленинска-Кузнецкого с двумя знакомыми решили украсть медный провод с железнодорожной станции. Преступников задержали по горячим следам.

Фото: УТ МВД по СФО УТ МВД по СФО

Горожанин в ночное время проник через забор на территорию подстанции и при помощи принесенных с собой инструментов вырезал контактный провод, содержащий медь. После этого вместе со своими подельниками погрузил похищенное в автомобиль и сдал в пункт приема металлов.

– В общей сложности злоумышленники вырезали около 200 метров контактного провода, причиненный транспортному предприятию ущерб превысил 140 тысяч рублей, – передает УТ МВД по СФО.

Вскоре похитителей задержали. Ими оказались девять раз судимый за кражи местный житель и двое его знакомых, также судимых за хищения чужого имущества. В отношении них возбуждено уголовное дело о краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору.