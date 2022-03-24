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1 час назад

В Тюмени работник салона сотовой связи незаконно верифицировал электронные кошельки

МВД МЕДИАМВД МЕДИА

Сотрудники отдела «К» УМВД России по Тюменской области в ходе оперативной работы получили информацию о том, что работник одного из салонов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно идентифицирует электронные кошельки.

В Тюмени работник салона сотовой связи незаконно верифицировал электронные кошельки
Фото: МВД МЕДИАМВД МЕДИА

Когда данные подтвердились, полицейские задержали злоумышленника, местного жителя 1990 года рождения, и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что в силу должностных обязанностей имел доступ к системе, посредством которой производится верификация электронных кошельков.

По закону, чтобы получить возможность пользоваться таким кошельком, гражданин должен лично прийти в салон сотовой связи с паспортом, так как необходимо указывать личные данные.

Это делается для того, чтобы платёжная система не использовалась в незаконной деятельности (например, для перевода денежных средств, полученных путём мошенничества). Подозреваемый свои услуги специально не рекламировал, к нему обращались по рекомендации. Вся работа проводилась удалённо: с ним связывались через социальные сети или мессенджеры. Он в ответном сообщении указывал стоимость услуг и номер банковской карты для перевода денег. Получив оплату, верифицировал электронный кошелёк. За непродолжительное время – немногим более недели, злоумышленник произвёл несколько сотен незаконных операций и заработал около 100 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 272 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный доступ к компьютерной информации».

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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