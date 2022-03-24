Студентку колледжа задержали за шантаж преподавателя

В Оренбурге 20-летнюю студентку задержали за вымогательство у 33-летнего преподавателя колледжа. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

По данным ведомства, с начала 2021 года потерпевший общался с учащейся в одной из соцсетей. В переписках они обсуждали интимные темы и преподаватель неоднократно отправлял студентке свои обнаженные фото. Спустя время девушка начала шантажировать мужчину и требовать деньги за нераспространение этих снимков. Суммарно сотрудник колледжа перевел знакомой около 60 тысяч рублей.

После того как она в очередной раз попросила его скинуть деньги, мужчина обратился в полицию. Девушку задержали и возбудили в отношении нее дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.