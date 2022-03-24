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27 минут назад

Студентку российского колледжа задержали за шантаж преподавателя

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

В Оренбурге 20-летнюю студентку задержали за вымогательство у 33-летнего преподавателя колледжа. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Студентку колледжа задержали за шантаж преподавателя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным ведомства, с начала 2021 года потерпевший общался с учащейся в одной из соцсетей. В переписках они обсуждали интимные темы и преподаватель неоднократно отправлял студентке свои обнаженные фото. Спустя время девушка начала шантажировать мужчину и требовать деньги за нераспространение этих снимков. Суммарно сотрудник колледжа перевел знакомой около 60 тысяч рублей.

После того как она в очередной раз попросила его скинуть деньги, мужчина обратился в полицию. Девушку задержали и возбудили в отношении нее дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). На время следствия ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

17 февраля сообщалось, что в Томске российского полицейского задержали за шантаж гея.

Происшествия,МВД России,
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